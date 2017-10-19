В Динском районе после столкновения с грузовиком загорелась «газель»

Авария произошла 19 октября в 9:50 на трассе М4 «Дон» — Новотитаровская в районе хутора Белевцы в Динском районе.

Видеозапись с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

По предварительным данным, 36-летний водитель ГАЗ ехал со стороны станицы Динской в сторону станицы Новотитаровской, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ЗИЛ. От удара у «газели» загорелась кабина, а ЗИЛ при попытке уйти от столкновения опрокинулся на бок.

«В результате аварии пострадал водитель автомобиля ГАЗ», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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