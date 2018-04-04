В Динском районе после жалоб горожан закрыли мусорную свалку

Со стороны въезда на свалку установили пропускной пункт. На территорию пропускают только грузовики, которые вывозят твердые бытовые отходы.

По инициативе главы Динского района Сергея Пономарева был объявлен аукцион на право аренды земельного участка свалки. Его выиграло АО «Мусороуборочная компания». Семь ближайших лет предприятие будет наводить порядок на этой территории.

На полигоне мусор больше не накапливают — его сортируют и на КамАЗах вывозят на современный полигон для размещения отходов IV-V классов опасности в район хутора Копанского.

На территории свалки работают два бульдозера, погрузчик, пожарный автомобиль, завезли дополнительную емкость для воды. Идет подготовка к ремонту дороги, ведущей от контрольного пункта на территорию свалки.

Следующим этапом станет террасирование полигона для обеспечения пожарной безопасности. Затем отходы укроют суглинком — негорючим и экологически безопасным материалом. Это позволит избежать возгорания отходов, исчезнет неприятный запах. Все работы на участке площадью 9,6 га арендатор планирует осуществить в течение года.

«Мусороуборочная компания» взяла на себя и социальные обязательства — восемь бывших работников ООО «ЭкоСтрой-Юг» трудоустроены новым собственником полигона, сообщает пресс-служба администрации Динского района.

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