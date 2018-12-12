В Динском районе пострадал водитель врезавшейся в большегруз легковушки

Авария произошла 12 декабря в 8:20 в станице Новотитаровской.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21110 на высокой скорости выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN с полуприцепом, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки, с травмами его госпитализировали. На месте работали сотрудники ДПС и МЧС. Обстоятельства аварии выясняются.

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Публикация от ДТП Краснодара и края (@dtpkrasnodar) 11 Дек 2018 в 11:08 PST

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