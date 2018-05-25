В Динском районе пройдет фестиваль граффити

Мероприятие проведут в поселке Южном 26 мая.

Жителей и гостей приглашают собраться на площадке перед центральной базой «Ферратек», чтобы посмотреть, как художники рисуют граффити. Начало — в 10:00.

В рамках фестиваля выступят вокальные, цирковые и танцевальные коллективы. Пройдет мастер-класс по основе тайского бокса и игре в стритбол.

Для детей организаторы подготовили конкурс рисунка на асфальте и прыжки на батутах, сообщает пресс-служба Динского района.

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