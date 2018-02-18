В Динском районе пропал 18-летний студент

Артема Лукьянченко разыскивают с 11 февраля.

Молодой человек ушел из дома в станице Динской и не вернулся. Приметы: рост 170 см,темно-русый, глаза светло-серые. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, болоньевые черные штаны с белыми вставками, черную шапку. При себе имел темно-синий рюкзак, пишет газета «РВС».

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили информацию, по факту проводится проверка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Артема, просят позвонить по телефонам: 02, 8(86162) 6-15-94.

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