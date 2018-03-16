В Динском районе проведут голосование за проекты зеленых зон

Жители станиц Динской и Новотитаровской 18 марта выберут новый облик местных парков и скверов.

Район участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Станичникам представят пять вариантов зеленых зон. Их спроектировали в феврале, взяв за основу пожелания самих жителей. Теперь им предстоит выбрать два проекта-победителя.

«Инициаторами выступали люди, которые будут пользоваться этими территориями. Они должны объяснить, чего хотят, нарисовать наброски или макеты. Если у них не получается, мы им поможем», — рассказал глава Динского района Сергей Пономарев.

Проголосовать за будущие аллеи, лужайки и аттракционы станичники смогут на 24 участках, 18 марта они будут открыты рядом с основными пунктами голосования. Результаты подсчитает общественная комиссия. Проекты-победители войдут в программу по формированию городской среды на ближайшие пять лет.

Изменить облики своих городов и станиц смогут и жители большинства муниципалитетов Краснодарского края. Перечни объектов, которые собираются отдать в руки ландшафтных дизайнеров, опубликованы на сайтах муниципалитетов.

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