В Динском районе провели крестный облет полей, посвященный уборке урожая

Священнослужители облетели поля Динского района, совершили молебен с освящением воды, помолились о благополучной уборке урожая.

Облет совершили благочинный Динского церковного округа протоиерей Иоанн Лапко, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы поселка Агроном иерей Дмитрий Горбатенко и настоятель храма Вознесения Господня станицы Пластуновской иерей Павел Максимец. Сельхозпроизводителей также благословили на успешную трудовую деятельность, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

В Краснодарском крае предстоит убрать почти 1,7 млн га зерновых колосовых и зернобобовых культур.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аграрии Кубани уже собрали 1 млн тонн зерна нового урожая.

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