В Динском районе разыграли Кубок губернатора по конкуру

Награды победителям вручили член Совфеда РФ Владимир Бекетов, первый заместитель министра спорта края Сергей Мясищев.

За кубки и медали 9 сентября соревновались юные спортсмены из Динского, Крымского, Тихорецкого, Каневского, Красноармейского районов, а также из Краснодара, Сочи и Новороссийска.

Турнир длился два дня. В первый день, 8 сентября, прошли предварительные конкуры в категориях «мальчики и девочки», «юноши и девушки», «мужчины и женщины». Высота препятствий на маршрутах составила 100, 120 и 130 см соответственно.

Состязания в этих же категориях на Кубок губернатора прошли 9 сентября. Препятствия для спортсменов были выше на 10 см. По результатам соревнований обладателем трофея в категории «юноши» стал Владислав Осипов из Сочи. Среди взрослых всадников Кубок губернатора завоевал Вячеслав Будяк из Красноармейского района, побеждавший предыдущие два года подряд в категории «юноши и девушки».

Как отметили в федерации конного спорта Краснодарского края, в этом году в рамках соревнований впервые проводился маршрут для детей с высотой препятствий 110 см. В этой категории победителем стал Влад Зайцев из Красноармейского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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