В Динском районе разыграют Кубок губернатора края по конкуру

Турнир пройдет 8 и 9 сентября, в нем примут участие ведущие спортсмены юга России.

Как рассказала представитель федерации конного спорта Краснодарского края Любовь Алхутова, в этом году в рамках соревнований впервые будет маршрут для детей с высотой препятствий 110 см. За кубки и медали будут сражаться спортсмены из Динского, Крымского, Тихорецкого, Каневского, Красноармейского районов, а также из Краснодара, Сочи и Новороссийска.

Предварительные состязания в категориях «мальчики и девочки», «юноши и девушки», «мужчины и женщины» состоятся 8 сентября. Высота препятствий на маршрутах составит 100, 120 и 130 см соответственно. Состязания в этих же категориях на Кубок губернатора пройдут 9 сентября, препятствия будут на 10 см выше.

Турнир пройдет в конно-спортивном комплексе «Гасконь» в поселке Южном. Вход свободный, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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