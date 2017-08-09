В Динском районе собрали урожай баклажанов

С одного куста аграрии снимают до 5 кг плодов.

Мясистый российский «фрегат» и колючий голландец «рома» — эти два сорта баклажанов выращивают в Динском районе.

Этот год для синего овоща выдался сложным. Постоянные перепады температур, дожди, град могли уничтожить кусты. Затем листьям угрожал колорадский жук. Но сельхозпроизводители справились со всеми напастями и теперь демонстрируют результаты труда.

«Плоды, как вы видите, немного вытянутые, красивые, отсутствуют жилки внутри. Очень малосемянные, кожура не горькая, транспортабельные. У них очень замечательные вкусовые качества для квашения, для закатки хозяйкам», — сказала глава крестьянско-фермерского хозяйства Динского района Виктория Супруненко.

Баклажаны в хозяйстве села Первореченского занимают 1 га. Вначале семена помещают в специальные кассеты, два месяца они прорастают в теплицах, еще столько же — на поле. Тут самое важное — часто поливать растения и защищать листву от вредителей. Собирать плоды можно до морозов, вплоть до -5 °C. То же касается и перца. Такой урожай требует бережного отношения.

— Мы раскрываем кустик, ищем самые большие плоды перца, которые уже готовы к срезке, срезаем секатором, чтобы не повредить куст.

Болгарский перец богат витамином С. Его в зеленых плодах даже больше, чем в лимоне. Медики советуют съедать такой овощ ежедневно. Баклажаны будут особенно полезны людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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