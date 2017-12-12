В Динском районе в ДТП перевернулась машина скорой помощи

Авария произошла 11 декабря около 19:00 на одной из улиц в станице Новотитаровской.

Видеозапись с места аварии в социальные сети выложили очевидцы. На кадрах видно, что машина скорой помощи с включенными проблесковыми сигналами лежит на боку.

«По предварительным данным, в ДТП участновали два автомобиля, за рулем скорой помощи находился 56-летний водитель, второй участник аварии — автомобиль Volkswagen. В ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД россии по краснодарскому краю.

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