В Динском районе в ДТП попала маршрутка, погибла женщина

Авария произошла 4 февраля около 7:15 на Ейском шоссе в районе станицы Новотитаровской.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения и допустил боковое столкновение с пассажирской «газелью», которая двигалась во встречном направлении. От удара «газель» поменяла траекторию движения и съехал в кювет. BMW отбросило на другой грузовой автомобиль «газель».

В результате ДТП на месте от полученных травм скончалась женщина-пассажир первого автомобиля «газель». Пассажир BMW госпитализирован в ЦРБ. В ДТП получили травмы три человека из пассажирской «газели», им назначено амбулаторное лечение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В социальных сетях опубликовали видеозапись с места аварии.

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