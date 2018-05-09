В Динском районе во время парада Победы в небо поднялись военные самолеты

В каждой крупной станице Динского района 9 мая прошли праздничные мероприятия и шествия «Бессмертного полка».

В станице Динской парадные расчеты прошли по улице Красной до мемориального комплекса, где состоялся торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мероприятие сопровождалось полетами пилотажной группы воинской части из Молькино. Три самолета приветствовали жителей и гостей станицы.

Со словами поздравления к участникам митинга обратился глава Динского района Сергей Пономарев.

«Фронтовиков все меньше. В Динском районе осталось 83 участника тех страшных событий. Низкий поклон и великая благодарность вам, ветераны, за то, что подарили нам возможность жить в свободной стране, видеть, как под мирным небом растут наши дети и внуки», — сказал Сергей Пономарев.

Несколько тысяч человек склонили головы во время минуты молчания, отдавая дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. По окончании митинга к мемориальным плитам возложили венки и цветы, прошла колонна «Бессмертного полка», сообщает пресс-служба администрации Динского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани участие в акции «Бессмертный полк» приняли более 580 тыс. человек.

В Краснодаре в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 107 тыс. человек. В Сочи участие в акции «Бессмертный полк» приняли 80 тыс. человек. В Новороссийске в шествии «Бессмертного полка» участвовали 52 тыс. человек. В Анапе в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 12 тыс. человек. В Геленджике в акции «Бессмертный полк» приняли участие 3 тыс. 200 человек. В Туапсе парад Победы собрал 18 тыс. человек. В Армавире в акции «Бессмертный полк» приняли участие 14 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин 9 мая во время шествия «Бессмертного полка» в Москве нес в руках портрет отца-фронтовика. В Москве «Бессмертный полк» собрал 1 млн участников и побил собственный рекорд.

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