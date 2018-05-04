В Динском районе во время рыбалки утонул мужчина

Тело нашли утром 1 мая на хуторе Карла Маркса в реке 2-я Понура.

По данным следствия, тело мужчины средних лет в воде обнаружили местные жители, которые приехали на отдых. На место выехала оперативно-следственная группа. На теле не обнаружили видимых телесных повреждений. Установили, что накануне мужчина рыбачил в этом месте. Погибшего опознали.

«В данный момент по факту произошедшего проводится доследственная проверка», — цитирует следователя СО по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Дмитрия Кириченко «Газета РВС».

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