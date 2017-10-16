В Динском районе выбрали лучший эскиз въездного знака, посвященного казакам-черноморцам

Автором проекта стал местный скульптор Николай Раськов.

Заявку на участие в открытом конкурсе на лучший эскизный проект въездного знака в станице Динской, посвященного казакам-черноморцам, подали четыре участника: Александр Годяцкий, Николай Раськов, Дмитрий Лындин и Константин Романютенко. Каждый из претендентов провел защиту своей скульптурной композиции и эскиза.

В состав конкурсной комиссии вошли девять человек, среди которых — сотрудники администрации Динского района, архитекторы, искусствоведы. Работы оценивали по таким критериям, как соответствие архитектурно-градостроительной среде и историческому событию, художественное исполнение, сочетание элементов малых архитектурных форм и стоимость.

Николай Раськов набрал 220 баллов и стал победителем конкурса.

Работы скульптора и потомственного казака известны по всему краю. Раськов является автором памятника линейному казаку Андрею Гречишкину в станице Тбилисской, установленного на территории школы в Динской бюста героя России Андрея Туркина, погибшего при освобождении заложников в Беслане в 2004 году, и скульптуры на станичном мемориальном комплексе, посвященной ликвидаторам Чернобыльской катастрофы, сообщает пресс-служба администрации Динского района.

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