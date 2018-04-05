В Динском районе задержаны 56 нелегальных мигрантов

Сотрудники краевого управления по вопросам миграции вместе с казаками устроили проверку в одном из тепличных комплексов.

По итогам рейда выявлено 56 иностранных граждан, которые находились на Кубани нелегально. Приезжие из стран ближнего зарубежья, мужчины и женщины, не смогли предоставить правоохранителям требуемые российским законодательством патенты на работу. Теплицу задержанным мигрантам пришлось покинуть.

Динской районный суд принял решение оштрафовать и отправить домой жителей Узбекистана, Украины и Китая.

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