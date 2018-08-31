В Динском районе закладчики героина получили более 19 лет колонии на двоих

За сбыт наркотических средств к длительным срокам лишения свободы приговорили 19-летнего жителя Московской области и 22-летнего гражданина Украины.

В суде установлено, что весной этого года парни вместе с еще одним злоумышленником, которого до сих пор разыскивает полиция, через интернет договорились поработать наркокурьерами. Двое молодых людей приехали в Краснодар, где им сообщили о месте тайника с оптовой партией наркотиков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Около автодороги Динская — Новотитаровская они достали из тайника более 300 г героина. Затем собирались поехать в Армавир. На съемной квартире молодые люди вместе третьим фигурантом дела планировали расфасовать наркотики по пакетам, а потом распространять их через закладки. Однако рядом с тайником их задержали сотрудники полиции.

Суд приговорил жителя Московской области к девяти годам шести месяцам лишения свободы и гражданина Украины — к девяти годам восьми месяцам. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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