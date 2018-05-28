В Динском районе застрелили охранника фермы, убийцу разыскивают

Это произошло 26 мая в станице Васюринской. Возбудили уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, 26 мая около 2:00 55-летний контролер МТФ № 6 ПАО «Племзавод имени В.И. Чапаева» был на дежурстве и совершал обход территории. В этот момент раздался выстрел, предположительно, из ружья. Часть дроби попала в столб, часть — отрикошетила в голову мужчине. От полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия.

Выстрел услышали другие сотрудники предприятия, они обнаружили тело и вызвали полицию и скорую помощь, пишет газета «РВС».

«По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ об убийстве. Стрелявший скрылся с места преступления, сейчас выясняют его личность. Установлено, что подозреваемый не целился в охранника, в него попало рикошетом. Расследование продолжается», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

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