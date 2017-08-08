В Динском районе зерновоз протаранил легковой автомобиль

08 августа в 14:23

В результате аварии погиб один человек, трое получили травмы.

ДТП случилось утром 8 августа недалеко от станицы Пластуновской. Зерновоз протаранил отечественную «десятку». По предварительной версии, водитель грузовика превысил скорость и врезался в попутный легковой автомобиль. От удара на месте погиб 50-летний пассажир ВАЗа, еще троих, в том числе и водителя, госпитализировали.

КамАЗ вылетел в поле. Его пришлось поднимать с помощью крана. Мужчина, который был за рулем зерновоза, не пострадал.

Авария спровоцировала огромную пробку. Машины объезжали ее по обочине. В обстоятельствах и причинах ДТП разбираются полицейские.

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