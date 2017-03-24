В Динском районе из берегов вышел водоем

В поселке Дальнем Динского района в марте из берегов вышел водоем.

Затопило сразу несколько улиц, дворы и подвалы. В администрации станицы Нововеличковской сообщили, что необходимые меры уже принимают. Подъем уровня воды связан с первым сезоном паводков, отмечают специалисты. Край готовится к весеннему половодью.

«По нашим прогнозам, в зоне риска находятся 25 муниципалитетов. Это в основном те, которые находятся у нас на предгорной, горной зоне вдоль рек Кубань, Большая Лаба, Пшеха. Черноморское побережье, берега Мзымты, Кепши и ближе к Новороссийску — это зона основного риска», — пояснил заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Капустин.

Локальное подтопление грозит примерно 165 населенным пунктам. Вторую волну паводков спасатели прогнозируют на май — тогда таяние снегов начнется на высотах больше 1,5 тыс. м. Там плотный покров и осадки продолжаются. Это может привести к медленному, но обильному таянию. Поэтому, по прогнозам метеорологов, половодье на Кубани закончится только к июлю, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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