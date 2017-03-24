В Динском районе откроют парк в честь 80-летия Краснодарского края

В станице Динской в марте начали работы по закладке парка в честь 80-летия образования Краснодарского края.

Он расположится в микрорайоне Солнечном. Площадь составит 3 га. Решение разбить новый парк принял глава района Сергей Жиленко. Сейчас на месте работает техника, которая расчищает территорию под новую зеленую зону.

Планируется, что 25 марта на субботнике местные жители продолжат расчистку прибрежной территории под будущий парк. Первую очередь аллей собираются заложить 8 апреля, сообщает пресс-служба администрации Динского района.

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