В Динском районе пенсионер на улице ударил жену ножом в спину и ушел спать

В Динском районе 28 марта 60-летнего мужчину обвинили в убийстве супруги.

Супруги жили в поселке Украинском в доме на улице Садовой. По версии следствия, рано утром 28 марта они поругались. Во время ссоры 60-летний мужчина несколько раз ударил 59-летнюю жену по лицу. Та выбежала на улицу, а злоумышленник взял нож, догнал ее и несколько раз ударил ножом в спину.

После этого пенсионер пошел домой, выпил алкоголь и лег спать. Тело женщины обнаружили соседи и вызвали полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали, рассматривается вопрос о его аресте. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование продолжается.

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