В Динском районе прошли учения МЧС по восстановлению электроснабжения

В Динском районе в декабре прошли учения МЧС по ликвидации аварий на линиях электропередачи.

По легенде, сразу несколько районов Краснодарского края остались без света. От оперативного дежурного «Кубаньэнерго» поступил сигнал об аварийном отключении. Произошло оно якобы из-за обледенения проводов. Спасателям пришлось изучить обстановку с воздуха при помощи аэромобиля, а потом спилить ветки, которые могли порвать линии электропередачи при сильных порывах ветра.

«МЧС России проводит комплексную тренировку на территории пяти муниципальных образований края, связанную с нарушением жизнеобеспечения населения. К тренировке привлечены все экстренные службы и аварийно-восстановительные бригады, ЖКХ», — сказал начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Павел Иванов.

Аварийно-восстановительные работы осложнялись морозами. Но с поставленной задачей спасатели справились в срок, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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