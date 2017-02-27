В Динском районе провели реконструкцию боев 1943 года

27 февраля в 09:31

В Динском районе в феврале впервые провели реконструкцию боевых действий, проходивших здесь в годы Великой Отечественной войны. Автоматы ППШ и пулеметы «Максим» звучали в станице Пластуновской.

Сценарий сражений — реальные события 1943 года в Динском районе. В реконструкции приняли участие больше 50 человек из патриотических клубов Кубани. Они распределили между собой роли красноармейцев и немецко-фашистских захватчиков. Зрители увидели, как русские бойцы выбили из леса врагов, пустились за ними в погоню на мотоциклах, а затем взяли в плен солдат Вермахта.

«У нас форма образца 1941-1943 годов. Как раз тогда, в 1943 году, менялась форма. Техника — тоже Второй мировой войны. Мотоциклы М-72 у нас — макеты полногабаритные, то есть это вооружение, с которым воевали наши деды», — рассказал руководитель военно-исторического общества «Красноармеец» станицы Динской Роман Стаценко.

После наглядного урока истории гостей праздника угостили полевой кашей. Также они смогли разглядеть раритетную технику поближе, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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