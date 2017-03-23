В Динском районе врезавшуюся в столб «пятерку» разорвало на три части

В Динском районе 22 марта в ДТП пострадал 21-летний парень.

Авария произошла около полуночи на одной из улиц станицы Нововеличковской. По предварительным данным, 21-летний парень без прав ехал за рулем ВАЗ-2105, не выбрал безопасную скорость, потерял контроль над автомобилем и врезался в опору ЛЭП. От удара машину разорвало на три части.

В результате ДТП пострадал водитель, его госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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