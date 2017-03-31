В Динском районе выставили на торги консервный завод

Имущество ОАО «Консервный завод "Динской"» выставили на торги за 297,6 млн рублей.

Открытый аукцион назначен на 11 мая. Имущественный комплекс выставлен одним лотом. В него вошли оборудование, мебель, товарно-материальные ценности, объекты недвижимости и линейные объекты инженерной инфраструктуры.

В документах отмечается, что права на земельный участок не оформлены из-за судебного спора. Имущество и дебиторскую задолженность банкротного предприятия оценили в 333 млн рублей. Недвижимое имущество, которое включает цеха, артскважины, земельные участки, — в 274 млн рублей. Движимое имущество — автоклавы, насосы, емкости, газопроводы, — в 51 млн рублей.

На торги также планируют выставить дебиторскую задолженность объемом 7 млн рублей. Завод был зарегистрирован в 1993 году и занимался производством соков из овощей и фруктов, сообщает РБК.

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