В дни гоночного уикенда Сочи принял около 150 тыс. гостей

Льюис Хэмилтон в третий раз стал победителем Гран-при России «Формулы-1». Пилот из Великобритании показал второе время на квалификации и в основных гонках улучшил результат.

Старт российскому этапу гонок дали зампредседатель Правительства России Дмитрий Козак вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. За звездными заездами 20 лучших гонщиков планеты следили миллионы людей по всему миру. Олимпийский парк и «Сочи Автодром» посетили около 150 тыс. гостей.

— Я приезжаю уже в четвертый раз сюда и возвращаюсь, как к себе домой практически. Атмосфера на «Сочи Автодроме» вообще непередаваемая. Один раз надо попасть, и мне кажется, любовь с «Формулой-1» будет навсегда абсолютно.

— Мы ждали целый год. Каждый год ездим всей семьей. Вот дети подрастают, будут возить своих детей. Это на самом деле грандиозное событие.

Черноморский курорт в этом году удивил поклонников «королевских автогонок» масштабной программой. Зрители могли попробовать себя в роли пилотов на автосимуляторе и даже поменять колеса болида на скорость. Гостям показали выступления мотоэкстремалов, каскадеров и мастеров управляемого заноса. Можно смело сказать, что гоночные выходные в Сочи войдут в историю автоспорта. Во время свободных и квалификационных заездов рекорд самой современной трассы в Восточной Европе был побит дважды.

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