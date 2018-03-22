В доме жителя Сочи нашли арсенал

Подозреваемого в незаконном хранении оружия задержали сотрудники полиции.

При обыске дома 44-летнего мужчины правоохранители обнаружили и изъяли четыре единицы охолощенного оружия, несколько боевых патронов и другие боеприпасы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По результатам проведенной экспертизы изъятого арсенала в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Мужчину задержали. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

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