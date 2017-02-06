В Домодедово опровергли сообщение об инциденте с самолетом из Краснодара

Представители московского аэропорта Домодедово 6 февраля прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения об инциденте с самолетом из Краснодара.

«Самолет, выполнявший рейс Краснодар — Москва (Домодедово), в 13:57 совершил плановую посадку в аэропорту Домодедово. Посадка прошла в штатном режиме», — цитирует пресс-службу аэропорта «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее появилась информация о том, что самолет из Краснодара пошел на второй круг в аэропорту Домодедово в Москве. Предварительной причиной инцидента называли отказ тормозов у лайнера.

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