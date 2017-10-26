В Донбасс отправили 70-ю колонну гуманитарной помощи от МЧС России

Автомобили с грузом в ночь на 26 октября выдвинулись в сторону российской границы.

Колонна везет более 400 т гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и художественная литература.

Автомобили с гуманитарной помощью проследуют на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» для прохождения таможенных процедур. За рулем автомобилей — водители-спасатели, в состав колонны входят медики и технический персонал.

Гуманитарная колонна проследует в два пункта назначения — Луганскую и Донецкую области Украины, сообщает пресс-служба МЧС России.

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