В Донбассе с 25 августа объявят бессрочное перемирие

Об этом говорится в заявлении участников контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины по итогам встречи в Минске.

«В свете поддержки «нормандской четверки» 22 августа подтверждаем приверженность прекращения огня с полуночи 25 августа этого года. Я лично приветствую это решение лидеров России, Украины, Германии и Франции, уверен, что данное решение будет поддержано и МИД Австрии», — сказал спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

Он подчеркнул, что для соблюдения перемирия стороны обязаны предпринять шаги для надежного доступа наблюдателей СММ ОБСЕ по всей территории Украины согласно мандату, сообщает ТАСС.

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