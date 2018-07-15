В ДТП на пути к Крымскому мосту погибли женщина с ребенком

Авария произошла ночью 13 июля на дороге, ведущей к мосту со стороны Темрюка.

Видеозапись с места ДТП опубликовали в социальных сетях очевидцы. По их словам, 39-летняя женщина за рулем ВАЗ-21099 выезжала задним ходом с придорожной парковки и врезалась в Toyota Land Cruiser 200 под управлением 47-летнего жителя Москвы. От удара отечественную легковушку отбросило на обочину.

На месте происшествия от полученных травм погибли женщина — водитель ВАЗа и ее несовершеннолетняя дочь. В больницу доставлен подросток с различными травмами.

По предварительным дынным, все трое — жители Саратовской области.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник