В ДТП под Геленджиком попал автомобиль с тремя пенсионерками, одна из них погибла

Стали известны подробности аварии, которая произошла 8 января в селе Дивноморском.

«Сообщение о ДТП на автодороге «Дон» поступило в 14:55. Автомобиль Mitsubishi двигался со стороны села Дивноморского в сторону Новороссийска. Водитель 1993 года рождения не выбрал безопасную скорость на закруглении дороги, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. В этой машине ехали водитель 1973 года рождения и три пассажирки — 1910, 1920 и 1945 годов рождения. В результате столкновения погибли водитель ВАЗ и одна из его пассажирок, водитель Mitsubishi обратился за медпомощью с ушибами», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии и видеозапись с места происшествия. На месте находится машина скорой помощи, работают медики и правоохранители.

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