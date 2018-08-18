В ДТП под Краснодаром погиб водитель перевернувшейся легковушки

Авария произошла 17 августа в 20:40 на трассе М4 «Дон».

По предварительным данным, 34-летний водитель за рулем ВАЗ-21150 наехал на металлическое ограждение слева по ходу движения, изменил траекторию движения и наехал на ограждение справа. Машина перевернулась.

Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП, 37-летнему пассажиру назначили амбулаторное лечение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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