В ДТП под Краснодаром погиб водитель перевернувшейся легковушки

Авария произошла 17 августа в 20:40 на трассе М4 «Дон».
По предварительным данным, 34-летний водитель за рулем ВАЗ-21150 наехал на металлическое ограждение слева по ходу движения, изменил траекторию движения и наехал на ограждение справа. Машина перевернулась.
Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП, 37-летнему пассажиру назначили амбулаторное лечение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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