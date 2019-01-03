Авария произошла 2 января в 19:20 на автодороге Краснодар — Ейск.

«Водитель автомобиля Chevrolet двигался в сторону станицы Динской. На 3-м километре дороги при перестроении вправо иномарка столкнулась с Audi, которая двигалась в попутном направлении. После столкновения Chevrolet продолжил движение и наехал на железное ограждение», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

В результате ДТП пострадали водитель — мужчина 47 лет и 14-летняя пассажирка Chevrolet. По предварительному диагнозу, у девочки сотрясение мозга, она находится на амбулаторном лечении.

Водитель Audi не пострадал.

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