В ДТП под Новороссийском погибли две пассажирки

Информация о ДТП на участке автодороги Новороссийск — Керчь 10-й км поступила 23 марта около 22:30.

По предварительным данным, 20-летний местный житель за рулем Lada Priora не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с BMW X3 под управлением 29-летнего местного жителя, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончалась 16-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Госпитализированы оба водителя. Еще одна пассажирка 1980 года рождения скончалась в городской больнице.

На место происшествия выезжали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа полиции. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

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