В ДТП в Ейском районе погибли трое взрослых и ребенок

Сообщение об аварии поступило в 14:45 2 августа.

По предварительным данным, на 22-м километре дороги Ейск — Приазовка водитель Hyundai Solaris 1946 года рождения не справился с управлением. Автомобиль занесло, он столкнулся с двигавшимся навстречу Citroen Berlingo, за рулем которого находился мужчина 1959 года рождения.

От полученных травм на месте погибли пассажирка Citroen, а также водитель Hyundai и два его пассажира — женщина 1957 года рождения и несовершеннолетний ребенок 2004 года рождения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

С места аварии с травмами в ЦРБ Ейского района госпитализировали водителя французской иномарки и двоих детей 2004 и 2010 годов рождения.

Движение на дороге не перекрывали. Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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