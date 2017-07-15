В двух районах Кубани объявили экстренное предупреждение о пожароопасности пятого класса

В Белоглинском и Новопокровском районах 15 июля ожидается чрезвычайная пожароопасность.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля во второй половине дня местами в северо-восточных районах края (Белоглинском и Новопокровском) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В большинстве районах остальной территории края, включая Краснодар и Черноморское побережье, с 16 по 18 июля сохранится высокая пожароопасность четвертого класса.

Жителей просят не разводить костры в лесах и на пустырях, не выбрасывать окурки в сухую траву.

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