В двух районах Сочи непогода помешала работе общественного транспорта

Курорту 14 декабря пришлось выдержать ледяной шквал.

Сочи приходит в себя после удара стихии: на город обрушилась гроза с градом и снегом. Дороги и тротуары превратились в каток, образовались огромные пробки. А в микрорайонах, которые расположены на возвышенностях, например, в районах Бытха и Макаренко, остановились не только легковые автомобили, но и общественный транспорт.

— Улица Макаренко была сплошной пробкой: масса аварий, заторов, люди ни пешком, ни на транспорте не могли добраться.

— Сегодня утром произошел какой-то коллапс, мы встали, у нас коркой льда все покрыто, ребенок у меня пропустил школу, потому что выйти и идти пешком — просто нереально, а на машине спускаться — опасно для жизни.

Температура воздуха в Сочи снизилась, но все равно она со знаком плюс, поэтому снег быстро тает. Сейчас дорожная обстановка стабилизировалась.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 14 декабря выпал град и снег. С утра автомобильное движение из-за непогоды было затруднено.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник