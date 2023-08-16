В Джизаке открылся новый следственный изолятор

На территории ОВД Достликского района Джизакской области запущен изолятор временного содержания. В этом корпусе 6 камер на 25 человек, построенных строительной компанией «Строитель XXI века». Также соответствующим образом оборудованы следственный, адвокатский, медицинский, столовая и зона для пикника. Не остались без внимания и вопросы купания и стирки белья. Словом, здание построено с учетом международных требований и норм. Кстати, территория следственного изолятора полностью охвачена средствами наблюдения.