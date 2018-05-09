В эфире «Кубань 24» в День Победы пройдут праздничные выпуски новостей

«Факты 24» выйдут в эфир телеканала 9 мая в 17:30, 19:30, 22:30.
В программе — празднование Дня Победы в Краснодарском крае.
«Кубань 24» также покажет шествие «Бессмертного полка» в Краснодаре.
«Бессмертный полк» начнут формировать в 12:00 в районе сквера имени Жукова. По Красной к Вечному огню шеренги отправятся в 13:00. На площади Памяти Героев к мемориалу возложат цветы.
На 20:30 запланирован концерт «Помнит сердце, не забудет никогда!».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 9 мая продлят работу общественного транспорта.
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День Победы
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