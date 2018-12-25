В эфире телеканала «Кубань 24» пройдет новогодний благотворительный телерадиомарафон» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Дело за малым Архив памяти (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); В эфире телеканала «Кубань 24» пройдет новогодний благотворительный телерадиомарафон

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Телеканал «Кубань 24», «Первое радио Кубани» и благотворительный фонд помощи детям «Край Добра» совместно проведут телерадиомарафон 26 декабря.

Телеэфир в этот день будет посвящен детям — подопечным фонда «Край Добра». Истории маленьких жителей Кубани, которым нужна помощь и поддержка, будут рассказывать корреспонденты, редакторы, теле- и радиоведущие. В эфире расскажут и о тех, кто благодаря «Краю Добра» уже успешно идет на поправку.

Руководитель благотворительного фонда «Край Добра» Яна Сторожук и ведущий телеканала «Кубань 24» Константин Перминов будут встречать друзей фонда — известных политиков, бизнесменов, шоуменов и творческих личностей. В благотворительном марафоне также примут участие люди, которые ежедневно спасают детские жизни. Ведущая телеканала «Кубань 24» Екатерина Шайдурова и ее соведущий, первый парадайвер России Никита Ванков в студии будут встречать врачей, разговаривать об уникальных случаях выздоровления и о том, как важно поддерживать тех, кто особо нуждается в профессиональной и человеческой помощи докторов.

Студия телеканала «Кубань 24» превратится в большую новогоднюю площадку чудес: Дед Мороз будет дарить подарки и с помощью «Края Добра» исполнять заветные мечты и желания маленьких пациентов.

Главной темой новогоднего марафона станет благотворительность: ведь помочь тем, кто особо нуждается в поддержке и помощи, может каждый. Спасти жизнь и помочь тяжелобольным детям можно в любой момент. Отправьте СМС на номер 7715 со словом СЧАСТЬЕ, через пробел указав сумму пожертвования, или сделайте это на сайте фонда.

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