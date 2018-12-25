Телеканал «Кубань 24», «Первое радио Кубани» и благотворительный фонд помощи детям «Край Добра» совместно проведут телерадиомарафон 26 декабря.

Телеэфир в этот день будет посвящен детям — подопечным фонда «Край Добра». Истории маленьких жителей Кубани, которым нужна помощь и поддержка, будут рассказывать корреспонденты, редакторы, теле- и радиоведущие. В эфире расскажут и о тех, кто благодаря «Краю Добра» уже успешно идет на поправку.

Руководитель благотворительного фонда «Край Добра» Яна Сторожук и ведущий телеканала «Кубань 24» Константин Перминов будут встречать друзей фонда — известных политиков, бизнесменов, шоуменов и творческих личностей. В благотворительном марафоне также примут участие люди, которые ежедневно спасают детские жизни. Ведущая телеканала «Кубань 24» Екатерина Шайдурова и ее соведущий, первый парадайвер России Никита Ванков в студии будут встречать врачей, разговаривать об уникальных случаях выздоровления и о том, как важно поддерживать тех, кто особо нуждается в профессиональной и человеческой помощи докторов.

Студия телеканала «Кубань 24» превратится в большую новогоднюю площадку чудес: Дед Мороз будет дарить подарки и с помощью «Края Добра» исполнять заветные мечты и желания маленьких пациентов.

Главной темой новогоднего марафона станет благотворительность: ведь помочь тем, кто особо нуждается в поддержке и помощи, может каждый. Спасти жизнь и помочь тяжелобольным детям можно в любой момент. Отправьте СМС на номер 7715 со словом СЧАСТЬЕ, через пробел указав сумму пожертвования, или сделайте это на сайте фонда.

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