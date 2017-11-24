В Египте во время теракта погибли более 150 человек

В Египте 24 ноября боевики атаковали мечеть. Погибли 155 человек, 120 пострадали.

Нападение на мечеть было совершено во время пятничной молитвы в населенном пункте Эр-Рауда в 30 км к западу от Эль-Ариша, столицы провинции Северный Синай. Террористы окружили мечеть на четырех внедорожниках, подорвали взрывное устройство среди молящихся, а затем открыли по людям беспорядочный огонь. Нападавшие также обстреливали машины скорой помощи, которые эвакуировали раненых с места атаки.

Во всех больницах и госпиталях провинции Северный Синай объявлено чрезвычайное положение. Подразделения армии и полиции проводят операцию по прочесыванию местности. В связи с произошедшим президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности страны с участием глав силовых ведомств. Министерство внутренних дел создало специальную комиссию по расследованию теракта, а также распорядилось взять под усиленную охрану все государственные и общественно значимые учреждения, в том числе мечети и церкви.

В стране по распоряжению президента объявлен общенациональный трехдневный траур по жертвам террористической атаки. Ни одна из действующих в Египте экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт, сообщает ТАСС.

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