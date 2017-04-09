В Египте во время взрыва в церкви погибли более 20 человек

В результате взрыва в церкви Мар-Гиргис в египетском городе Танта 9 апреля погиб 21 человек, еще более 40 получили ранения.

По предварительным данным, взрыв осуществил смертник, пронесший взрывное устройство внутрь храма. Предположительно, среди погибших есть дети. Район места происшествия в настоящее время оцеплен полицией, на место ЧП прибыли машины скорой.

Египетские христиане отмечают Вербное воскресенье, в связи с чем на церковные службы собирается особенно много людей. Позже появилась информация, что число погибших возросло до 30 человек.

Появились также сообщения о втором взрыве, произошедшем рядом с полицейским участком. Число пострадавших при втором взрыве пока не известно, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на местные СМИ.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдельфаттаху Сиси в связи с терактом в Танте, сообщает пресс-служба Кремля.

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