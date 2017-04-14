В ЕГЭ по обществознанию включат вопросы по финансовой грамотности

Рособрнадзор включит задания по финансовой грамотности в ЕГЭ по обществознанию после изменения образовательных стандартов. Об этом 14 апреля сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Задания ЕГЭ соответствуют образовательным стандартам. В случае изменения или дополнения образовательного стандарта корректируются контрольный измерительные материалы», — цитирует его ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», министр образования и науки РФ Ольга Васильева 13 апреля заявила, что программы по финансовой грамотности включат во все уровни обучения.

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