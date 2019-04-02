В Ейском лимане браконьер выловил тарань на 250 тыс. рублей

Во время операции «Путина» сотрудники транспортной полиции задержали ранее судимого 56-летнего жителя Щербиновского района за незаконную добычу водных биоресурсов.

Мужчина вышел в акваторию Ейского лимана на моторной лодке. Когда браконьер выбирал улов из сетей, его задержали сотрудники полиции. В 40-метровой снасти обнаружили 250 тараней, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Ущерб водным биологическим ресурсам составил около 250 тыс. рублей. Моторную лодку, сети и улов изъяли.

Возбужденно уголовное дело.