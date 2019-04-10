В Ейском районе мужчина сломал мультиварку и сжег одежду бывшей жены

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества.

В полицию обратилась жительница Ейского района. Она сообщила, что ее бывший супруг во время конфликта повредил мультиварку и сжег ее одежду.

Сотрудники полиции задержали 48-летнего подозреваемого на месте происшествия. Мужчина пояснил, что сделал это из чувства мести.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.