В Ейске 14 сирот получили квартиры по программе «Дети Кубани»

Новый дом с благоустроенным двором — детской площадкой, тротуаром, парковкой — построили в микрорайоне «Кирпичики».

В день вручения жителям Ейска ключей от квартир устроили небольшой праздник.

Жилье сделано под ключ, поэтому новоселам не придется тратиться на ремонт. Средняя площадь каждой квартиры — 33 кв. м.

«Прекрасный дом, уютный, хороший. У нас уже есть некоторая техника. В принципе, осталось только кухню обустроить. Можно уже хоть завтра въезжать и жить», — сказала жительница Ейска Ольга Ковальчук.

Квартиры для сирот приобретены по программе «Дети Кубани». Их общая стоимость — около 25 млн рублей, это деньги из федерального и краевого бюджетов. В ближайшее время обладателями квартир в курортном Ейске станут еще семь человек.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник