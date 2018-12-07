В Ейске адвоката будут судить за обещание переквалифицировать дело за 300 тыс. рублей

Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в декабре 2017 года. Дело предали в суд.

По версии следствия, Ейский межрайонный СО расследовал дело в отношении заведующей отделением Ейского полипрофильного колледжа о получении взяток и служебных подлогах. Дело отправили в суд. Обвиняемая обратилась за помощью к адвокату адвокатской палаты Краснодарского края. Тот сказал, что за 300 тыс. рублей он поможет в переквалификации дела на более мягкий состав преступления, наказание за которое ограничится только штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Женщина согласилась. Понимая, что предложение носит противоправный характер, она сообщила об этом в правоохранительные органы. После этого 3 декабря 2017 года она встретилась с адвокатом, передала ему деньги, и злоумышленника задержали оперативники УФСБ по краю, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере. Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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