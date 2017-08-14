В Ейске День города отметят концертами и фейерверком

Город 19 августа отметит 169-летие.

Запланировано возложение цветов к памятнику основателю города М. С. Воронцову.

В программе — концерты, которые пройдут в парке культуры и отдыха имени И. М. Поддубного, на улице Свердлова, площади Бондарчука, площадке на Таганрогской набережной, Театральной площади.

Для жителей и гостей города организуют утреннюю зарядку, велоквест, молодежный пробег, игровые программы.

В парке имени Горького проведут фестиваль художественных ремесел и декоративно-прикладного творчества «Ейск мастеровой». На пересечении улиц Свердлова и Ленина пройдет конкурс блюд «Яблочные фантазии». Там же будут работать курени сельских поселений, в которых можно будет изготовить поделки, поучаствовать в мастер-классах и посмотреть выступления творческих коллективов.

Праздник завершат фейерверком и молодежной дискотекой «Танцуй вместе с нами», сообщает пресс-служба администрации Ейска.

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